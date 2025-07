In einem umstrittenen US-Bericht wird Türkiye vorgeworfen, Kindersoldaten während des Bürgerkriegs in Syrien eingesetzt zu haben. In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung wies das türkische Außenministerium die Anschuldigungen vehement zurück: „Unser Land ist Teil aller internationalen Verträge über den Schutz der Rechte von Kindern“. Türkiye setze diese Rechte „gewissenhaft“ um, so die Erklärung.

„Es ist bedauerlich, dass bedeutende Bemühungen von Türkiye zur Verhinderung des Menschenhandels missachtet wurden“, heißt es weiter. Türkiye sei zu unrecht in die Liste der Staaten aufgenommen worden, die Kindersoldaten rekrutieren.

Es geht dabei um das US-Gesetz „Child Soldiers Prevention Act“, auf dessen Grundlage Armeen gelistet sind, die Kindersoldaten einsetzen. Das US-Außenministerium hatte im Rahmen des diesjährigen Berichts über Menschenhandel (TIP) auch Türkiye erwähnt.

Türkiye unternehme alle Anstrengungen, um Menschenhandel zu verhindern, so das Außenministerium. Zugleich setze Ankara hierzu seine Aktivitäten zur Stärkung der bilateralen, regionalen und internationalen Zusammenarbeit „ununterbrochen“ fort. In dem aktuellen US-Bericht würden die Menschenrechte erneut politisiert, so die Reaktion aus Ankara.

„Dieser Fall wirft ernste Fragen zur Objektivität der Informationsquellen auf, auf die sich die US-Behörden bei ihren Entscheidungen stützen“, so die Erklärung. Türkiye werde „auf diese Verleumdung“, die sich gegen den Geist des Bündnisses richte, „angemessen reagieren“.

Terrorgruppe PKK/YPG mit Kindersoldaten bekommt US-Unterstützung

Das Außenministerium verwies auf die US-Unterstützung für die Terrororganisation PKK/YPG, die Laut UN-Berichten Kinder in Syrien und im Irak für terroristische Zwecke zwangsrekrutiert. Washington müsse sich seiner „Realität stellen“.

Das türkische Außenministerium erinnerte an zahlreiche Verbrechen der sogenannten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die unter der Kontrolle der PKK/YPG stehen. Dazu gehöre Zwangsrekrutierung von Kindern, Entführung, Freiheitsberaubung und die militärische Nutzung von Schulen in Syrien. Diese Fälle seien in einem UN-Bericht dokumentiert worden, der am 12. September von der unabhängigen internationalen Untersuchungskommission zu Syrien veröffentlicht worden sei.

Zudem werde in einem 2022 veröffentlichten Bericht des US-Außenministeriums über den Irak von Kindersoldaten der PKK berichtet, so die Erklärung Ankaras. Es werde darin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die PKK Hunderte von jesidischen Kindern zum Zweck der ideologischen Indoktrination zwangsrekrutiert habe. „Wir möchten daran erinnern, dass die Untersuchung von Unterdrückungspraktiken und schweren Verbrechen der separatistischen Terrororganisation zu den grundlegenden Aufgaben der USA gehört.“