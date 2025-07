Der ehemalige italienische Nationalspieler Vincenzo Montella ist der neue Trainer der türkischen Fußballnationalmannschaft. Der 49-Jährige hat einen Dreijahresvertrag mit dem türkischen Fußballverband (TFF) unterschrieben, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.

Montella tritt die Nachfolge von Stefan Kuntz an, der am Mittwoch entlassen wurde. Kuntz hatte die türkische Mannschaft zwei Jahre lang trainiert. Er verpasste mit seinen Schützlingen die Qualifikation für die WM 2022 in Katar und überzeugte zuletzt nicht mehr.

Die Unterzeichnungszeremonie soll am 27. September im Trainingszentrum der türkischen Fußballnationalmannschaft in Istanbul stattfinden.

Montella war bereits Trainer in Türkiye

Montella hat eine lange Karriere als Spieler und Trainer hinter sich. Er spielte viele Jahre für die Roma, mit der er einen Titel in der italienischen Serie A, den italienischen Pokal und den Super Cup gewann. Er hat 20 Länderspiele für Italien absolviert und für sein Land bei der Europameisterschaft 2000 und der Weltmeisterschaft 2002 gespielt.

Als Fußballcoach hat er zahlreiche Vereine trainiert, darunter Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, den AC Mailand, den spanischen Klub Sevilla und den türkischen Verein Adana Demirspor. Mit dem AC Mailand gewann er 2016/17 den italienischen Supercup.

