Bei den Ringer-Weltmeisterschaften 2023 in der serbischen Hauptstadt Belgrad hat die türkische Ringerin Buse Tosun Çavuşoğlu die Goldmedaille geholt. Die türkische Nationalsportlerin wurde damit am Donnerstag zur Weltmeisterin in der Kategorie „Frauen bis 68 Kilogramm“ gekürt. Çavuşoğlu sicherte sich den Sieg durch einen Schultersieg im Finalkampf gegen die Mongolin Delgermaa Enkhsaikhan. Damit ist die Türkin für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.

Nachdem Çavuşoğlu bereits zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen hatte, war dies der erste Weltmeistertitel in ihrer Karriere. Sie ist außerdem die erste türkische Ringerin, die nach Yasemin Adar Yiğit einen Weltmeistertitel holen konnte. Der türkische Sportminister Osman Aşkın Bak gratulierte der Ringerin in einem Telefonat.

Çavuşoğlu hatte zuvor die moldawische Ringerin Irina Ringaci in der ersten Wettkampf-Runde und die mexikanische Ringerin Alejandra Rivera Arriaga im Achtelfinale besiegt. Im Viertelfinale konnte sie sich gegen die tschechische Ringerin Adela Hanzlickova mit 8:0 durchsetzen. Im Halbfinale gewann sie gegen die Japanerin Ami Ishii dank technischer Überlegenheit und sicherte sich damit den Einzug in die Endrunde.