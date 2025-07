Der türkische Luft- und Raumfahrtkonzern Turkish Aerospace Industries (TAI) erweitert seine Satelliten-Projekte im Ausland. Es gehe dabei um die Entwicklung eines Satelliten für den argentinischen Betreiber ARIAT, berichtet der stellvertretende Generaldirektor von TAI Space Systems, Selman Nas. Demnach profitierte der Konzern hierbei vom Know-how aus früheren Projekten wie Turksat 6A.

Der elektrisch angetriebene Satellit ermögliche eine hohe Daten- und Kommunikationsübertragung und sei mit Vergleichsweise geringen Startkosten verbunden, erklärt Nas. Durch die neue Technologie reduziere sich auch die Gesamtmasse.

„Small Size Geo“ und Göktürk-1

Nas kündigt zudem an, dass das Design der Telekommunikationssatelliten-Plattform „Small Size GEO“ bis Ende dieses Jahres fertig sein werde. Das Vorhaben soll bis Ende 2024 umgesetzt werden.

Auch an dem türkischen Erdbeobachtungssatelliten Göktürk-1 stünden arbeiten an, sagt Nas. Denn die siebenjährige Lebensdauer des Satelliten werde bald enden. Die Inbetriebnahme des erneuerten Satelliten ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Kleine und kostengünstige Beobachtungssatelliten

Nas gibt darüber hinaus bekannt, dass TAI die Entwicklung kleiner und kostengünstiger Beobachtungssatelliten plane. Hierzu gebe es bereits ein Projekt für einen Mikrosatelliten. Er soll nach Fertigstellung in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Stadtplanung dienen. Die neue Technologie ermögliche es, Aufnahmen direkt an Endnutzer zu übertragen, so Nas.

TAI ist ein führender Anbieter von Luft- und Raumfahrttechnologie in Türkiye. Das Unternehmen ist an verschiedenen nationalen und internationalen Projekten beteiligt. TAI ist Entwickler des Kampfhubschraubers T129 Atak, des Trainingsflugzeugs Hürkuş und der Anka-Drohne.