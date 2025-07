Griechenland und Türkiye setzen nach Ansicht des griechischen Außenministers George Gerapetritis in den bilateralen Beziehungen auf Dialogbereitschaft. In einem Interview mit einem griechischen Radiosender in Boston sagte er, dass die beiden Länder nach einer schwierigen Phase nun einen wichtigen Dialog aufgebaut hätten. „Wir haben zwei Regierungen, die ein sehr frisches Mandat von den Wählern haben und über ein bedeutendes politisches Kapital verfügen, um die Gespräche voranzubringen“, fügte Gerapetritis hinzu.

„Es ist wichtig, dass wir mit der anderen Seite kommunizieren“

Der griechische Chefdiplomat betonte, dass Athen die ruhige Atmosphäre, die in der Ägäis und im Mittelmeer herrsche, ausweiten wolle. „Es ist wichtig, dass wir mit der anderen Seite kommunizieren, (...) ohne jedes Mal eine Krise auszulösen, wenn es einen Unterschied oder eine Dichotomie gibt“, sagte er.

Die beiden Länder diskutierten derzeit über die Verbesserung der Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen, einschließlich der Bewältigung des Klimawandels und seiner Folgen. Griechenland und Türkiye könnten im Dialog auch eine Lösung für die Demarkation der Seegrenze finden, die das Hauptproblem zwischen Griechenland und Türkioye sei, so Gerapetritis weiter.

Erdoğan und Mitsotakis bekräftigten positive Atmosphäre

Am 20. September hatten der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei einem Treffen in New York die „positive Atmosphäre“ in den bilateralen Beziehungen bekräftigt. Sie bestätigten auch die Roadmap und den Zeitplan für die Kontakte zwischen den beiden Ländern, die beim Treffen der Außenminister am 5. September in Ankara vereinbart worden waren.

Dazu gehören Treffen der stellvertretenden Außenminister ab Mitte Oktober. Im November soll ein Treffen zu vertrauensbildenden Maßnahmen stattfinden. Am 7. Dezember wird der Hohe Kooperationsrat Türkiye-Griechenland in Thessaloniki tagen.

Mehr dazu: Erdoğan und Mitsotakis loben Annäherung zwischen Türkiye und Griechenland