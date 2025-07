Türkiye wird die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2026 ausrichten. Das kündigte der Präsident des türkischen Volleyballverbandes, Mehmet Akif Üstündağ, am Dienstag an. Das Turnier wird demnach in Zusammenarbeit mit anderen Ländern organisiert, aber die meisten Spiele würden in Türkiye stattfinden.

„Das Finale, das Viertelfinale, eine Gruppenphase und das Halbfinale werden in Türkiye ausgetragen“, so Üstündağ. „Unsere Verhandlungen für die Weltmeisterschaft 2027 sind noch im Gange“, fügte der Verbandschef hinzu.

Die türkischen Volleyballerinen führen derzeit die Weltrangliste an. Die Nationalmannschaft der Frauen gewann dieses Jahr die FIVB Nations League und die CEV Europameisterschaft. Die „Sultane der Netze“ konnten sich zudem für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren, indem sie alle sieben Qualifikationsspiele der Gruppe B gewannen.