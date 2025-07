Bei einem Terroranschlag vor der Generaldirektion für Sicherheit in der türkischen Hauptstadt Ankara sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Bei dem Vorfall am Sonntagmorgen sprengte sich ein Terrorist in die Luft, wie der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Sonntagmorgen auf X mitteilte. Der zweite Attentäter wurde demnach von Sicherheitskräften außer Gefecht gesetzt.

Nach dem Bombenanschlag erhöhte die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen im Verwaltungsbezirk Çankaya. Der Atatürk-Boulevard wurde für den Verkehr gesperrt. Neben Spezialeinheiten der Polizei wurden auch Rettungskräfte zum Tatort entsandt.

Das türkische Parlament öffnet wieder am Sonntagnachmittag nach einer dreimonatigen Pause.