Nach dem Anschlag in Ankara ist die Identität einer der Terroristen identifiziert worden. Laut Erklärung des Innenministeriums vom Montag wurde der PKK-Terrorist Hasan Oğuz (Kodename Kanivar Erdal) anhand von DNA-Analysen ermittelt. Der zweite Terrorist ist demnach noch nicht identifiziert worden.

Am Sonntag um 9.30 Uhr (Ortszeit) hatte sich ein Terrorist vor dem Innenministerium in Ankara in die Luft gesprengt. Bei einem Schusswechsel wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der andere Terrorist wurde außer Gefecht gesetzt.

Die Terrororganisation PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein.