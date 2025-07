Galatasaray hat Manchester United am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League besiegt. Der Istanbuler Spitzenklub gewann am Dienstag auswärts in Old Trafford mit 3:2. Damit rückte der türkische Spitzenklub mit vier Zählern in Gruppe A auf Rang zwei. Für Galatasaray ist es der erste Auswärtssieg gegen einen englischen Fußballclub in Europapokalspielen.

Manchester United ging zunächst nach einem Kopfballtreffer von Hojlund in der 17. Minute in Führung. Doch Galatasaray glich bereits in der 23. Minute mit Zaha aus. Die erste Halbzeit endete 1:1.

In der 67. Minute brachte Hojlund seine Mannschaft erneut in Führung. Doch auch dieses Mal ließ der Ausgleichstreffer nicht lange auf sich warten. Nach einem Doppelpass mit Barış Alper Yılmaz schoss Kerem Aktürkoğlu den Ball ins Netz.

In der 76. Minute wurde Mertens im Strafraum der Engländer von Casemiro gefoult. Der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt und zog die Gelb-Rote Karte. Icardi trat zum Strafstoß an, doch er verfehlte das Tor.

Galatasaray machte weiter Druck gegen die Mannschaft in Unterzahl. Icardi, der zuvor eine wichtige Chance vertan hatte, erzielte in der 81. Minute das 3:2-Siegtor.

Galatasaray traf in Europapokalspielen insgesamt 21 Mal auf englische Mannschaften. Die Istanbuler erzielten drei Siege, acht Unentschieden und zehn Niederlagen.