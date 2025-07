Hunderte palästinensische und israelische Frauen sind am Mittwoch in Jerusalem und im besetzten Westjordanland für eine Beilegung des Nahost-Konflikts auf die Straße gegangen. „Wir wollen Frieden“, riefen die Demonstrantinnen, von denen viele ganz in Weiß gekleidet waren und Plakate mit der Aufschrift „Hört auf, unsere Kinder zu töten“ hochhielten.

„Wir wollen, dass unsere Kinder leben und nicht tot sind“, sagte die Palästinenserin Huda Abu Arkub, die die Allianz für Frieden im Nahen Osten leitet, bei der Auftaktkundgebung in Jerusalem. „Es ist das erste Mal, dass wir eine echte gleichberechtigte Partnerschaft zwischen israelischen und palästinensischen Frauen haben.“ Die Demonstrantinnen machten sich später auf den Weg zum Toten Meer im Westjordanland, wo sich ihnen weitere Frauen anschlossen.

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und zu spüren, dass wir, die palästinensischen Frauen, nicht alleine sind und dass es viele Frauen gibt, die das Töten beenden wollen“, sagte die Palästinenserin Jasmin Sud aus Bethlehem. Pascale Chen von der israelischen Bewegung Frauen wagen Frieden sagte, der Nahost-Konflikt müsse endlich auf diplomatischem Weg beendet werden. Das Ziel der Demonstration sei daher, „einen gemeinsamen Aufruf der Mütter“ an beide Seiten zu richten und sie aufzufordern, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die Sicherheitslage in Israel und im Westjordanland ist seit langem angespannt. Von Januar bis August 2023 wurden 27 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum starben rund 180 Palästinenser bei israelischen Militäroperationen, Konfrontationen.