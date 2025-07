Die Hamas im Gazastreifen hat Dutzende Raketen auf Israel abgefeuert. Der Raketenbeschuss aus der belagerten palästinensischen Enklave begann Samstagmorgen und dauerte fast eine halbe Stunde an, wie ein AFP-Journalist berichtete. Demnach waren in den Städten um Tel Aviv und des besetzten Jerusalem Explosionen zu hören. Dabei seien eine Frau getötet und 15 weitere Menschen verletzt worden, teilte der medizinische Hilfsdienst Magen David Adom mit. Zuvor war ein Palästinenser bei Übergriffen israelischer Siedlern in der besetzten Stadt Huwara im Westjordanland getötet worden.

In den Städten um Tel Aviv und des besetzten Jerusalem waren Explosionen zu hören. Im Süden Israels ertönten Warnsirenen. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, sich in der Nähe von Luftschutzkellern aufzuhalten.

Hamas: Militäroperation gegen Israel

Der Hamas-Militärchef Mohammed Deif erklärte den Beginn einer Militäroperation gegen Israel. Demnach wurden am frühen Samstagmorgen rund 5000 Raketen auf Israel abgefeuert. Damit soll den israelischen „Verbrechen“ ein Ende gesetzt werden.

Zugleich forderte Deif das palästinensische Volk auf, sich Israel entgegenzustellen. Er appellierte auch an bewaffnete Widerstandsgruppen im Libanon, sich dem Kampf gegen Israel anzuschließen.

Netanjahu trifft sich mit Sicherheitskabinett

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kündigte indes ein Treffen mit dem sogenannten Sicherheitskabinett in Tel Aviv an. Das israelische Militär erklärte in Israel den Kriegszustand und warnte vor eingeschleusten Milizen aus dem völkerrechtswidrig abgesperrten Gazastreifen. Die Israelis wurden dazu aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Die israelische Luftwaffe flog bereits Luftangriffe auf Gaza. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant genehmigte die Einberufung von Militärreservisten.