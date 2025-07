Der Sprecher der regierenden AK-Partei in Türkiye, Ömer Çelik, hat den israelischen Luftangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen mit mehr als 500 Toten scharf verurteilt. Es handele sich dabei um „eines der größten geplanten Massaker der jüngeren Geschichte“, sagte Çelik am Mittwoch in Ankara. Er kündigte an, dass Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine dreitägige Staatstrauer ausrufen werde.

„Israel verweigert den Palästinensern das Recht, auf ihrem eigenen Land zu leben und bombardiert sie. Israel hat diesen Menschen gesagt, sie sollen ihre Häuser räumen und nach Süden ziehen und dann haben sie sie bombardiert, während sie flohen“, so Çelik.

„Schließlich suchten die Menschen Zuflucht im Krankenhaus, in der Annahme, dass Israel vielleicht nicht so weit gehen würde. Aber Israel hat sie auch dort bombardiert, während sie im Krankenhaus waren", fügte er hinzu.

Der AK-Partei-Sprecher betonte, dass Ankara diese „unmenschliche Gräueltat“ aufs Schärfste verurteile. Türkiye stehe solidarisch zu den unterdrückten Zivilisten in Palästina. „Palästinas Leiden ist unser Leiden und dessen Verlust ist ein Verlust für die ganze Menschlichkeit“, so Çelik.

Israel hatte am Dienstagabend das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza angegriffen. Dabei wurden nach örtlichen Angaben mindestens 500 Menschen getötet. Es war der bisher tödlichste Angriff seit Wiederbeginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen vor zwei Wochen.

Israel hatte nach der Hamas-Operation die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet.

