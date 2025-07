Türkiye hat die jüngste Einigung zwischen der venezolanischen Regierung und der Opposition gelobt und die Aufhebung der US-Sanktionen gegen das südamerikanische Land begrüßt. „Wir gratulieren der Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela und der Einheitsplattform zur Unterzeichnung der Teilabkommen“, erklärte das türkische Außenministerium am Donnerstag.

Die am 17. Oktober in Barbados unterzeichneten Abkommen betreffen „politische Rechte und Wahlgarantien für alle sowie den Schutz der vitalen Interessen des Landes“. Das Abkommen zwischen der Regierung von Präsident Nicolás Maduro und dem Oppositionsbündnis „Plataforma Unitaria" (Plattform der Einheit) ist das Ergebnis eines monatelangen Dialogs. Demnächst will die Opposition in einer Vorwahl ihre Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2024 bestimmen.

USA lockern Sanktionen gegen Venezuela

Die Biden-Administration in Washington hat ihrerseits die Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor weitgehend gelockert - die umfassendste Rücknahme von Restriktionen gegen Caracas aus der Ära Trump.

Das türkische Außenministerium wertet die US-Ankündigung der „teilweisen Aufhebung der einseitigen Zwangsmaßnahmen als Schritt in die richtige Richtung“. „Türkiye ist bereit, die venezolanischen Behörden bei Bedarf bei den Wahlen im Jahr 2024 zu unterstützen, damit diese transparent und fair in Übereinstimmung mit demokratischen Prinzipien durchgeführt werden”, fügte es hinzu.

„Die Republik Türkiye bekräftigt ihre prinzipielle Haltung gegen einseitige Zwangsmaßnahmen und wird weiterhin, wie in der Vergangenheit, seine Solidarität mit dem befreundeten Venezuela zeigen“.