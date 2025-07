Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Bedeutung von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen hervorgehoben. In einer Videobotschaft an den 9. Türkischen Weltkongress für Medizin und die Aziz Sancar Wissenschafts-, Service- und Förderpreisverleihung in Istanbul sagte Erdoğan am Freitag, dass KI-Technologien jeden Aspekt unseres Lebens beeinflussen werden.

„Ich bin mir sicher, dass die Präsentationen und Diskussionen, die unter dem Thema Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen stattfinden werden, unser aller Horizont erweitern werden“, so Erdoğan. Er gratulierte auch den Gewinnern des Preises, der zu Ehren des türkischen Nobelpreisträgers Professor Aziz Sancar verliehen wird. Der Staatspräsident richtete seine Grüße an alle teilnehmenden Nationen.

Sancar erhielt 2015 gemeinsam mit Tomas Lindahl und Paul Modrich den Nobelpreis für Chemie für „mechanistische Studien zur DNA-Reparatur“. Er wurde in der Provinz Mardin im Südosten Türkiyes geboren.

Zusammenarbeit der Turkstaaten

Der Türkische Medizinische Weltkongress, der eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Kooperationspotenzials im Gesundheitsbereich spielt, wird unter dem Dach der Organisation der Turkstaaten organisiert.

Erdoğan erwähnte in seiner Rede vor dem Kongress auch, dass Türkiye “allen Bemühungen im Rahmen der Organisation der Turkstaaten große Bedeutung und Wertschätzung beimisst”. Türkiye entwickle die Zusammenarbeit in der Turk-Welt „in einem breiten Spektrum von Bereichen, von Gesundheit bis Verteidigung, von Bildung bis Energie“.

Erdoğan sagte auch, dass die Solidarität, die die Turkstaaten Türkiye nach den Erdbeben vom 6. Februar gezeigt hätten, nie vergessen werde. „Ich glaube, dass wir große Erfolge erzielen werden, solange wir den Geist der Brüderlichkeit unter uns bewahren“, fügte der türkische Staatschef hinzu.