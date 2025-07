Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan setzt sich Türkiye für eine Vollmitgliedschaft Turkmenistans in der Organisation der Turkstaaten ein. „Wir möchten Turkmenistan, das mittlerweile Beobachtermitglied in der Organisation der Turkstaaten geworden ist, gerne als Vollmitglied in unserer Versammlung sehen“, sagte Erdoğan am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

„Was in der Welt geschieht, besonders in unserer Region, unterstreicht die Bedeutung, sich unter dem Dach der Organisation der Turkstaaten zu vereinen“, fügte er hinzu. Seine Äußerung erfolgte nach einem Treffen in Ankara mit Präsident Serdar Berdimuhamedowvon Turkmenistan.

Während des Besuchs von Präsident Berdimuhamedow wurden offiziellen Angaben zufolge in 13 verschiedenen Bereichen Kooperationsabkommen unterzeichnet. Türkische Unternehmen, die in Turkmenistan tätig sind, hätten bisher Bauprojekte im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, so Erdoğan. „Wir hoffen, dass unsere Zusammenarbeit weiterhin wächst“, sagte er.

Türkiye sei das erste Land gewesen, das die Unabhängigkeit Turkmenistans anerkannt habe. Seit 1991 habe Aschgabat beispielhafte Fortschritte in seiner Entwicklung erzielt, sagte der türkische Präsident.

Erdoğan hob hervor, dass die Versorgung von Türkiye und den globalen Märkten mit turkmenischem Gas über türkischen Boden eine eigenständige strategische Bedeutung erlangt hat.

„Türkiye hat seit der Unabhängigkeit Turkmenistans stets an der Seite unserer turkmenischen Brüder gestanden und wird dies auch in Zukunft tun“, erklärte er.

Die beiden Präsidenten tauschten sich über aktuelle regionale Entwicklungen aus. Der Schwerpunkt lag nach Angaben Erdoğans auf den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen.