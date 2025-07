Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat bei seinem Besuch in Ankara für eine grüne Transformation und erneuerbare Energien geworben. Deutschland und Türkiye trügen eine gemeinsame Verantwortung für den Klimaschutz, sagte Habeck am Donnerstag beim 5. deutsch-türkischen Energieforum in Ankara.

„Das ist ein Generationenprojekt“

Habeck zufolge verfolgen beide Länder bis 2053 beziehungsweise 2045 das Ziel der Klimaneutralität. „Wir haben sehr wenig Zeit, um diese Verpflichtungen zu erfüllen“, sagte er. „Das ist ein Generationenprojekt.“

Der Klimawandel könne zu großen Katastrophen führen, wenn nichts dagegen unternommen werde, warnte er. „Wir müssen die Welt dekarbonisieren“, sagte er auch mit Blick auf Sicherheitsfragen. „Wir schaffen auch Unabhängigkeit mit der Energie, die wir in Türkiye, in Deutschland oder in Europa produzieren.“

Habeck und sein türkischer Amtskollege Alparslan Bayraktar unterzeichneten daraufhin eine gemeinsame Erklärung zum Engagement für eine grüne Transformation und die Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien.

Möglichkeiten für Solarenergie und Windenergie

Als zwei wichtige Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Türkiye nannte Habeck die Solar- und Windenergie. „Türkiye ist Hersteller von Solarmodulen, wir in Deutschland auch“, so Habeck. „Vielleicht können beide Produktionen zusammenkommen. Sie können ihre Ressourcen bündeln. Sie können ihre Erfahrungen teilen und eine neue Kraft entstehen lassen.“

Deutschland werde in diesem Jahr bis zu zwölf neue Solarkraftwerke bauen. „Das ist ein sehr großer Markt“, sagte Habeck und merkte an, dass Deutschland über eine große Expertise im Bereich der Windenergie verfüge. „Wenn Türkiye es wünscht, können wir diese Expertise gemeinsam nutzen“, so der deutsche Minister.

Überaus positiv sei gewesen, dass durch die Einzelgespräche eine Diskussionsatmosphäre nicht nur über politische Grundsätze, sondern auch über konkrete Themen geschaffen worden sei. „Wir hatten auch die Möglichkeit, sehr wichtige Themen wie die Geothermie konkret anzusprechen.“

Gute Beziehungen zwischen Deutschland und Türkiye

Habeck unterstrich, dass die jahrhundertealten Beziehungen zwischen Deutschland und Türkiye eng seien. „Wir kennen uns inzwischen sehr gut“, sagte er. Auch der konstruktive und konkrete Austausch zwischen den beiden Ministerien in Berlin und Ankara sowie mit Wirtschaftsvertretern funktioniere bestens.

Der Annäherungs- und Harmonisierungsprozess mit der Europäischen Union sei in letzter Zeit langsam und unzureichend verlaufen, merkte Habeck an und fügte hinzu: „Wenn wir uns die geopolitische Bedeutung von Türkiye und seinen Nachbarn anschauen, ist es unvermeidlich, dass diese Zusammenarbeit noch intensiver wird.“

Es gebe sehr wichtige konkrete Felder der Zusammenarbeit. „Um in diesem Bereich weiter voranzukommen, müssen wir das Ziel der Klimaneutralität im Energiebereich verfolgen“, sagte er. „In dieser Hinsicht bin ich zuversichtlich, dass die Grundlagen für eine harmonische Zusammenarbeit gelegt sind und dass diese Zusammenarbeit weiter wachsen wird.“