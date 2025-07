Der türkische Nachrichtendienst MIT hat den hochrangigen PKK/YPG-Terroristen Muhammed Azo (Deckname: Sibli Derik) im Norden Syriens „neutralisiert“. Das teilten Sicherheitskreise am Samstag mit. Azo war demnach für Angriffe auf türkische Sicherheitskräfte verantwortlich – darunter ein Terroranschlag auf eine Polizeistation in der Provinz Şırnak im Februar vergangenen Jahres. Bei dem Anschlag an der Schnellstraße zwischen Cizre und Silopi wurde ein Soldat getötet, drei weitere wurden verletzt.

Azo wurde laut Berichten bereits im vergangenen Jahr ins Visier genommen, konnte aber verletzt entkommen. Nach einem Auslandsaufenthalt zur Behandlung soll er zurück nach Syrien gekehrt sein. Azo war als sogenannter Brigadeführer in der Terrororganisation PKK/YPG tätig. Er fungierte zudem als Koordinator der Militärübung mit den USA, die im September 2022 im syrischen Derik stattfand. Dabei nahmen etwa 250 PKK/YPG-Mitglieder teil.

Sicherheitsbehörden verwenden den Begriff „neutralisiert" für Personen, die im Rahmen von Operationen kampfunfähig gemacht oder getötet werden.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die YPG ist der syrische PKK-Ableger.