Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat zum 100. Jahrestag der Republik Türkiye eine Botschaft veröffentlicht. „Wir erleben heute die Freude und den Stolz über den 100. Jahrestag unserer Republik. Ich gratuliere unseren Bürgern im In- und Ausland von ganzem Herzen zum Jahrestag der Republik”, sagte Erdoğan am Sonntag auf X.

Erdoğan besuchte am Morgen zusammen mit einer Delegation das Mausoleum des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk und machte dort einen Eintrag ins Gästebuch. „Wir haben versucht, Ihr Erbe während unserer 21-jährigen Amtszeit, in der wir jeden Augenblick in den Dienst unseres Landes und unserer Nation gestellt haben, gebührend zu schützen”, so Erdoğan.

Der türkische Staatschef betonte anschließend bei seiner Rede die „Sicherheit und Kompetenz“ seines Landes unter seiner Regierung. „Unsere Republik ist sicherer als je zuvor und in kompetenten Händen”, sagte Erdoğan.

„Lang lebe die Republik, lang lebe Türkiye”

Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun sagte: „Ich wünsche mir, dass die türkische Nation, zu der ich mit Stolz gehöre, für immer bestehen bleibt.” Er fügte hinzu: „Lang lebe die Republik, lang lebe das türkische Jahrhundert.”

Außenminister Hakan Fidan betonte, Türkiye werde weiterhin „mutige und entschlossene Schritte für eine gerechtere Welt unternehmen“.

Verteidigungsminister Yaşar Güler sagte: „Wir feiern mit Stolz und Freude den 100. Jahrestag unserer Republik, die am Ende des türkischen Unabhängigkeitskrieges unter der Führung von Mustafa Kemal Atatürk (...) gegründet wurde.“