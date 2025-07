Am 29. Oktober 2023 jährt sich in Türkiye der Tag der Republik zum 100. Mal. An jenem Tag im Jahr 1923 rief Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk die Moderne Republik Türkiye aus. Landesweit fanden Feierlichkeiten und Militärparaden statt.

Die türkische Kunstflugstaffel Solotürk flog am Himmel über dem Mausoleum von Atatürk in Ankara.

Die TCG Anadolu, der erste inländische Drohnen- und Flugzeugträger, führte die Marine-Parade auf dem Bosporus an.

Mit insgesamt 100 Schiffen war es die bisher größte Parade der türkischen Marine.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan sah sich die Parade in Istanbul an.

Die Kunstflugstaffeln „Türkische Sterne" sowie „Solotürk“ führten auch in Istanbul eine Flugshow durch.

Der erste türkische E-Auto-Hersteller TOGG feierte den 100. Jahrestag der Republik mit einem Konvoi von 100 T10X-Fahrzeugen, die die Yavuz-Sultan-Selim-Brücke in Istanbul überquerten.