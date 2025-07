Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag eine Rede gehalten. Die Nation sei stolz auf diesen Tag, sagte Erdoğan am Sonntag in Istanbul. Zuvor waren mehrere Militärparaden auf Land, See und in der Luft durchgeführt worden.

„Unsere Republik, die wir am 29. Oktober 1923 ausgerufen haben, vollendet heute ihr erstes Jahrhundert und schreitet in Richtung ihres zweiten Jahrhunderts, das wir das Türkiye-Jahrhundert nennen“, sagte der Präsident.

Die Republik Türkiye sei zwar nicht der erste, aber der letzte Staat, der in diesem Land gegründet worden sei, fügte er hinzu. „Wir feiern den 100. Jahrestag unserer Republik mit dem Stolz, als Nation ein starkes, reiches und tief verwurzeltes Erbe zu haben.“

„Türkiye eilt den Unterdrückten zu Hilfe“

Türkiye sei sich stets seiner humanitären Verpflichtung bewusst und eile deshalb den „Unterdrückten“ überall zu Hilfe – „vom Kaukasus bis nach Asien, von Turkestan bis Palästina“, betonte Erdoğan.

„Wir nehmen eine entschiedene Haltung gegenüber Palästina und Gaza ein (...) und wir versuchen den Menschen zu helfen“, erklärte Erdoğan weiter. Schon Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk habe die Region als „unantastbar“ bezeichnet.

„Die Republik Türkiye dient, genau wie Atatürk es wünschte, als Beschützer für die Alleingelassenen in ihrer Region und in der Welt“, fügte der Präsident hinzu.