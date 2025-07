Zum 100. Jahrestag der Gründung der Republik Türkiye hat der Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun den Fortschrittsglauben seines Landes betont. Türkiye sei entschlossen, das zweite Jahrhundert der Republik in „das Jahrhundert von Türkiye und in eine Zeit des Fortschritts zu verwandeln.“

In einem Artikel mit dem Titel „Von der Unabhängigkeit zur Zukunft: Das Jahrhundert von Türkiye“ würdigte Altun die heldenhaften Anstrengungen derer, die zur Errichtung der Republik beigetragen haben. Zudem zollte er darin der Opferbereitschaft von türkischen Pionieren wie Republiksgründer Mustafa Kemal Atatürk und anderen Helden im Unabhängigkeitskampf des Landes Tribut.

In dem Text beschreibt Altun das „Jahrhundert von Türkiye“ als eine transformative Initiative, die auf den Errungenschaften des Landes aufbauen und ein bleibendes Erbe für künftige Generationen hinterlassen werde. Das 100-jährige Jubiläum sei ein historischer Meilenstein für die Gestaltung der Zukunft der Nation.

„Türkische Republik mit dem Geist der Unabhängigkeit gegründet“

Altun erinnerte daran, dass die türkische Nation nach langen Kriegen wie in Çanakkale und Kut mit einer letzten Kraftanstrengung den nationalen Kampf gegen diejenigen aufnahm, die die 900-jährige Präsenz der muslimischen Türken in Anatolien historisch begraben wollten.

„Die Türkische Republik, die mit dem Geist der Unabhängigkeit gegründet wurde, ist das große Werk des Einheits- und Solidaritätsgeistes, der unseren Unabhängigkeitskampf geleitet hat, und enthält viele Etappen und Kämpfe in sich“, sagte er. Altun betonte auch die enormen Fortschritte der letzten zwei Jahrzehnte in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Wirtschaft und Diplomatie.

Der Artikel wurde in zahlreichen internationalen Medien veröffentlicht. Dazu gehören Al Jazeera mit Sitz in Katar; Mainichi, eine der einflussreichsten Nachrichtenorganisationen in Japan; Oslobodjenje, eine der führenden Zeitungen in Bosnien-Herzegowina; Sina und Sohu, Nachrichtenportale in China; die staatliche Agentur UZA und Halk Sozu in Usbekistan sowie die Zeitungen Kibris, Vatan und Halkın Sesi in der Türkischen Republik Nordzypern; News Central Asia, eine englischsprachige Publikation in Turkmenistan; Egemen Kazakistan in Kasachstan; BAQ State News Agency, el. kz und Azattyq Ruhy.