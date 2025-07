Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben am heutigen Donnerstag mindestens acht Menschen getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah mitteilte, wurden bei dem Einsatz in Dschenin im Norden des Palästinensergebiets mindestens 14 weitere Palästinenser verletzt. Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds wurde beim Beschuss eines Rettungswagens auch eine Sanitäterin durch Schüsse verletzt.

Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa drangen zahlreiche israelische Soldaten aus mehreren Richtungen nach Dschenin ein. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, war an dem Einsatz auch ein israelisches Kampfflugzeug beteiligt. Neben Schüssen waren demnach auch mehrere laute Explosionen zu hören.

Die israelische Armee bestätigte zwar einen Einsatz in Dschenin, machte darüber hinaus zunächst aber keine weiteren Angaben. In der palästinensischen Stadt Dschenin hatte es bereits in den vergangenen Monaten wiederholt israelische Operationen mit Todesopfern gegeben. Im gleichnamigen Flüchtlingslager Dschenin leben rund 14.000 Menschen auf weniger als einem halben Quadratkilometer.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen vor gut einem Monat ist auch die Gewalt im von Israel besetzten Westjordanland eskaliert. In dem Palästinensergebiet wurden Berichten zufolge seither mehr als 150 Palästinenser durch die israelische Armee oder radikale israelische Siedler getötet.

Israel hat seitdem den Gazastreifen unter eine Totalblockade und Dauerbeschuss genommen. Im Westjordanland haben israelische Soldaten binnen weniger Wochen mehr als 1000 Palästinenser festgenommen.