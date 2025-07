Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian ist davon überzeugt, dass der Krieg Israels gegen die Palästinenser im Gazastreifen nicht auf dieses Gebiet beschränkt bleibt. „Aufgrund der zunehmenden Intensität des Krieges gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist eine Ausweitung des Krieges unvermeidlich geworden“, sagte Amir-Abdollahian laut der Website seines Ministeriums in einem Telefonat mit seinem katarischen Amtskollegen Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober greift Israel den abgeriegelten Gazastreifen aus der Luft, zu Lande und zur See an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza haben Israels Angriffe bisher mehr als 10.800 Menschen getötet; die meisten Todesopfer sind Kinder und Frauen. Seitdem wächst die Sorge, der Krieg könnte auf die gesamte Region übergreifen.

Iran dementiert angebliche Beteiligung am Hamas-Angriff

Teheran bezeichnete den Angriff der Palästinensermiliz Hamas als „Erfolg“, dementierte aber gleichzeitig jegliche Beteiligung am Angriff vom 7. Oktober. Nach den Worten von Präsident Ebrahim Raisi sieht der Iran es als seine „Pflicht“ an, die Widerstandsgruppe zu unterstützen. Diese würde jedoch unabhängig vom Iran handeln.

Teheran unterstützt auch die Hisbollah-Miliz im Libanon, die seit Beginn des Gaza-Kriegs immer wieder Ziele im Norden Israels bombardiert. Darüber hinaus gibt es immer wieder Angriffe auf die im Irak und Syrien stationierten US-Truppen, zu denen sich eine Gruppe mit dem Namen „Islamischer Widerstand im Irak“ teilweise bekannt hat. Laut Washington steht diese Gruppe ebenfalls mit dem Iran in Verbindung.