Unbekannte haben im Stadtgebiet von Göttingen Dutzende Plakate der verbotenen Terrororganisation PKK aufgehängt. Passanten entdeckten Aushänge mit der Aufschrift „Weg mit dem Verbot der PKK“ und dem PKK-Symbol und informierten die Polizei, wie diese am Montag mitteilte. Beamte fanden am Wochenende insgesamt rund 70 aufgeklebte Aushänge an Haltestellenhäuschen, Stromverteilerkästen oder Zigarettenautomaten.

Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verbreitens von Propagandamitteln terroristischer Organisationen sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Polizei beauftragte eine Firma, die Plakate unkenntlich zu machen und sucht nach Augenzeugen.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Die PKK wird auch in den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Dem Verfassungsschutz zufolge handelt es sich bei der PKK um die „mitgliederstärkste und schlagkräftigste Organisation im auslandsbezogenen Extremismus in Deutschland“.