Aufgrund einer wachsenden Boykottbewegung gegen Unternehmen, die Israel unterstützen, hat sich in Türkiye der Übergang zu TROY (der sogenannten Zahlungsmethode von Türkiye) beschleunigt. Im Oktober 2023 stieg das Nutzungsvolumen von TROY in Türkiye im Vergleich zum Vormonat um 57 Prozent und erreichte 47,9 Milliarden TL. Die Zahl der Nutzer erreichte 19 Millionen. Der Anstieg ist eine wichtige Reaktion auf die zunehmenden Angriffe Israels auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober.

Laut Daten der Online-Plattform Statista wurden im Jahr 2021 in Türkiye 98 Prozent der Einkäufe per Kredit- oder Debitkarten mit Mastercard und Visa getätigt. Für jeden dieser Einkäufe wird ein Anteil als Provision gezahlt, deren Höhe von der Vereinbarung zwischen diesen Institutionen und Banken abhängt. Obwohl der Anteil auf dem ersten Blick wie ein kleiner Betrag erscheinen mag, erzielen die Unternehmen Mastercard und Visa, aufgrund der weltweit getätigten jährlichen Gesamteinkäufe im Billionen-Dollar-Bereich, enorme Gewinne aus diesem Geschäft.

Auch wenn Menschen, die pro-israelische Unternehmen und Produkte boykottieren, im Inland hergestellte Waren kaufen, wandert ein Teil dieser Käufe aufgrund des Systems der genannten Kredit- und Debitkarten ins Ausland. Im Jahr 2016 entwickelten öffentliche und private Banken in Türkiye TROY, die türkische Zahlungsmethode. Mit TROY ist es möglich, innerhalb von Türkiye an allen Geldautomaten, POS-Geräten und im Internet einzukaufen. Darüber hinaus kann man mit TROY-Karten, die auf der Rückseite das Logo von Zahlungssystemen wie Discover, Dinners Club und Pulse tragen, auch internationale Einkäufe tätigen. Derzeit kann man die TROY-Karte bei 28 Banken und 20 Zahlungsinstituten in Türkiye erwerben.

Was bedeutet der Übergang zu TROY für Türkiye?

Laut den Ergebnissen der Studie „Kartenzahlungen in Türkiye 2022“ wurden 42 Prozent der im Jahr 2022 in Türkiye getätigten Einkäufe per Karte bezahlt. Jeder dieser Einkäufe in dem Land ist nicht nur eine Zahlung, sondern legt auch Informationen über die Ausgabetrends von etwa 80 Millionen Menschen offen. Werbestrategien, Produktentwicklung usw. können durch zahlreiche Analysen aus diesen gewonnenen ‚Big Data‘ erstellt werden. Der monetäre Wert dieser Informationen ist noch nicht berechnet, für Unternehmen sind sie jedoch sehr wertvoll.

Nach Angaben des BKM (Interbank Card Center) steigt die Zahl der Kreditkarten in Türkiye von Tag zu Tag. Die Anzahl der genutzten Kreditkarten, die im Jahr 2022 bei 99,4 Millionen lag, erreichte im 3. Quartal 2023 112,6 Millionen. Die Zahl der Bankkarten dagegen lag im Jahr 2022 bei 168,8 Millionen und erreichte im 3. Quartal 2023 184,4 Millionen. Ebenso nimmt die Zahl der Prepaid-Karten zu. Wenn man bedenkt, dass jede Karte entweder ein internationales System wie Mastercard, Visa oder das inländische Zahlungssystem TROY verwendet, versteht es sich von selbst, dass es für Türkiye von großer Bedeutung ist, ob dieser Provisionsbetrag im Land verbleibt.

Den Ergebnissen der Studie zufolge lag das per Karte bezahlte Einkaufsvolumen in Türkiye im Jahr 2022 bei etwa 3,7 Billionen TL. Innerhalb dieses Volumens beliefen sich die Einkäufe, die nur mit Kreditkarten getätigt wurden, demnach auf 2,9 Billionen TL. Die Höhe der Provision, die an Mastercard und Visa dabei gezahlt wird, variiert je nach Vereinbarung zwischen Bank, Händler und Systemanbieter. Aus diesem Grund ist es schwierig, die gesamten Provisionen und Kartengebühren genau zu berechnen, die jedes Jahr an Mastercard und Visa gezahlt werden. Dabei erfolgen 98 Prozent der Kartenzahlungen in Türkiye.

Allerdings machen die Bearbeitungsgebühren, wie aus veröffentlichten Berichten hervorgeht, etwa 0,13 bis 0,17 Prozent der Kreditkartenausgaben aus. Das bedeutet, dass ein Betrag von 3,77 Milliarden TL (198 Millionen US-Dollar nach Wechselkursen von 2022), der sich aus den gesamten Kreditkartenausgaben von Türkiye im Jahr 2022 ergibt, an Mastercard und Visa gezahlt wurde. Mit der Umstellung auf das TROY-Zahlungssystem würde dieser Betrag in Türkiye verbleiben. Das Leistungsbilanzdefizit von Türkiye betrug im Jahr 2022 48,8 Milliarden Dollar. Mit anderen Worten: Allein die ins Ausland gezahlte Kreditkartenprovisionshöhe entspricht 0,4 Prozent des Leistungsbilanzdefizits von Türkiye im Jahr 2022.

Weltweiter Kreditkartenmarkt: Wer sind die Hauptakteure?

In den letzten Jahren haben Russland und China ihre eigenen Zahlungssysteme „Mir“ und „Unionpay“ eingeführt und genutzt. Obwohl Chinas Zahlungssystem Unionpay zunächst als lokale Marke entstand, schloss es sich aufgrund der Bedeutung Chinas im Welthandel den globalen Marken an und begann in kurzer Zeit schnell zu wachsen und einen großen Anteil am globalen Kuchen zu erobern. Im Jahr 2022 hielt Visa 38,7 Prozent des Kartenmarktes, Unionpay 34,1 Prozent und Mastercard 24 Prozent.

So wie Chinas Unionpay lokal entstand und im Laufe der Zeit global wurde, hat die TROY-Karte das Potenzial, sich zunächst in Türkiye und später innerhalb der Organisation Türkischer Staaten weiterzuverbreiten. Dieser Geltungsbereich kann auch auf muslimische Länder ausgeweitet werden.

Wie einfach ist es, zu TROY zu wechseln?

Seit 2016 wurde TROY kaum beworben. Nun ist jedoch mit dem Beginn des Gaza-Kriegs der Übergang zu TROY zu einer wachsenden Bewegung geworden. Der Wechsel zur TROY-Karte trägt also die Merkmale einer Volksbewegung: Es ist ein Prozess, der mit der Grundmotivation der Nutzer und nicht mit staatlichen Anreizen voranschreitet. Türkische Bürger boykottieren viele US-amerikanische Produkte und weder Mastercard noch Visa weiter nutzen.

Es wurde berichtet, dass Banken teilweise negativ auf Kunden reagieren sollen, die zu TROY wechseln möchten, und hierfür zusätzliche Gebühren verlangen. Auch verbreitete sich die negative Nachricht, dass es Probleme bei der Verwendung von TROY im Ausland gebe. Doch aktuellen Informationen zufolge hat TROY eine Vereinbarung mit Discover, Pulse und Dinners Club, bei denen es sich ebenfalls um internationale Organisationen handelt. Das heißt, TROY kann wie jede andere Kreditkarte auch im Ausland verwendet werden. Die genannten drei Unternehmen werden an den Auslandsausgaben türkischer Nutzer beteiligt. Das ist jedoch kein Grund, um TROY nicht zu verwenden. Denn türkische Nutzer tätigen den Großteil ihrer Einkäufe mit Kreditkarten im Inland und Provisionen für inländische Ausgaben werden nicht an ausländische Unternehmen gezahlt.

Erfahrungsgemäß gilt: Für von oben diktierte Bewegungen ist es schwierig, Erfolg zu haben, aber Bewegungen, welche organisch von der Basis ausgehen, erzielen oft in kurzer Zeit Erfolge. Derzeit hat TROY einen enormen Wachstumsvorteil. Zahlreiche Menschen in Türkiye kontaktieren ihre Banken, um ihre bisherigen Kredit- und Debitkarten so schnell wie möglich durch eine TROY-Karte zu ersetzen. Diese Welle, die als Folge anti-israelischer Boykottbewegungen entstanden ist, wird nicht nur die nationale Produktion von Türkiye steigern, sondern auch dafür sorgen, dass ein großer Geldbetrag im Land verbleibt.