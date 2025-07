Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca hat sich am Mittwoch in Kairo mit seinem ägyptischen Amtskollegen Khaled Abdel Ghaffar zu Konsultationen getroffen. Beim Gespräch ging es vordergründig um Hilfslieferungen für den belagerten Gazastreifen sowie die Überführung palästinensischer Krebspatienten nach Türkiye.

Koca war bei seiner Ankunft in der ägyptischen Hauptstadt von Abdel Ghaffar und anderen Beamten empfangen worden. Im Rahmen seines Besuchs im Nasr Institute Hospital informierte er sich über den Gesundheitszustand der aus Gaza evakuierten Verletzten.

Beide Minister sprachen den Patienten ihre Genesungswünsche aus. Koca erhielt zudem Informationen über den Zustand einer Frau mit Gesichtsverletzungen und schlug für sie eine Behandlung durch Spezialisten in Türkiye vor.

Gemeinsame Koordinierungsbemühungen für Patienten aus Gaza

Bereits in der vergangenen Woche hatte Koca mit seinen israelischen und ägyptischen Amtskollegen telefoniert, um die Verlegung von Patienten aus dem belagerten palästinensischen Gebiet über den Grenzübergang Rafah zu organisieren. Daraufhin wurde ein Koordinationsteam mit Ansprechpartnern aus Türkiye, Ägypten und Israel gebildet.

Seit der jüngsten Gewalteskalation im Nahost-Konflikt hat Türkiye mehrere Tonnen Hilfsgüter, darunter Medikamente, medizinische Geräte, Krankenwagen und medizinisches Material, an die notleidende Bevölkerung in Gaza geschickt. Die humanitäre Situation in der Region bleibt aufgrund der anhaltenden Angriffe Israels seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober äußerst prekär.