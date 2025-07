Aus Protest gegen den israelischen Vernichtungskrieg im Gazastreifen hat Belize als zweiter lateinamerikanischer Staat seine Beziehungen zu Israel abgebrochen. Die belizische Regierung erklärte am Mittwoch, aus Protest gegen die Tötung unschuldiger Zivilisten im Gazastreifen werde „mit sofortiger Wirkung“ jegliche konsularische Tätigkeit von Belize in Israel unterbrochen - und der israelischen Botschafterin in der belizischen Hauptstadt Belmopan die Akkreditierung entzogen.

Israel reagierte auf die Entscheidung mit scharfer Kritik. Belize reihe sich auf der vom Iran angeführten „Achse des Bösen“ ein.

Vor Belize hatte Anfang November Bolivien als erstes lateinamerikanisches Land den Abbruch seiner Beziehungen mit Israel verkündet. Kolumbien, Chile und Honduras riefen ihre Botschafter zu Beratungen zurück.

Seit Beginn der israelischen Luftangriffe auf Zivilisten im Gazastreifen sind nach örtlichen Angaben bisher mehr als 11.300 Palästinenser getötet worden, die meisten davon Kinder und Frauen. Laut Angaben aus Tel Aviv waren am 7. Oktober bei dem Vergeltungsangriff der palästinensischen Organisation Hamas rund 1200 Israelis getötet worden.