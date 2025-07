Türkiye und die EU wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich Migration und Sicherheit verstärken. Das betonten beide Seiten in einer gemeinsamen Erklärung nach der zweiten Runde des Türkiye-EU-Dialogs über Migration und Sicherheit am Freitag in Brüssel. An dem Treffen nahmen der türkische Innenminister Ali Yerlikaya und die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson teil.

Konkret ging es laut Erklärung unter anderem um die Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Zudem soll die Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität verbessert werden – auch im Bereich der Strafverfolgung.

Beide Seiten bekräftigten zudem ihren gemeinsamen Willen, die gesetzten Ziele im Rahmen der Visaliberalisierung zu erreichen und die Zusammenarbeit zu stärken. Zunächst soll die Visa-Vergabe für türkische Bürger beschleunigt werden. Ankara hatte zuvor eine steigende Zahl an abgelehnten Visa-Anträgen von Türken beklagt.