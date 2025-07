Der Präsident der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ), Ersin Tatar, hat die britische Unterstützung für Israels Gaza-Krieg verurteilt. „Es ist unangenehm, dass Großbritannien, ein angesehener Staat, ein solches Massaker unterstützt”, sagte Tatar am Dienstag der Nachrichtenagentur Anadolu. Wenn dies über die britischen Militärbasen in Südzypern geschehe, sei dies umso inakzeptabler, betonte der zyperntürkische Staatschef.

Tatar verurteilte die Gewalt gegen die Palästinenser und erinnerte an die Rolle Großbritanniens als Garantiemacht auf der Insel. Er wies darauf hin, dass London während der Massaker von 1963 an den Zyperntürken gleichgültig geblieben sei. „Aber sie mischen sich in die Angelegenheiten eines anderen Landes ein, indem sie diese Stützpunkte nutzen“, sagte er. „Das ist eine Verletzung der Souveränität Zyperns.“

„Zyperntürken lehnen Gaza-Krieg ab“

Als Zyprer wende er sich gegen den Missbrauch der Insel für die Unterstützung der israelischen Angriffe auf Gaza, so Tatar. Die Zyperntürken lehnten den Gaza-Krieg entschieden ab. Zudem seien sie nie gefragt worden, ob sie „Teil einer solchen Brutalität, einer solchen Unterdrückung“ sein wollten.

Großbritannien wird vorgeworfen, seine Stützpunkte in Südzypern für militärische Hilfslieferungen an Israel zu nutzen. Die Zeitung Haaretz berichtete, dass mehr als 60 Flugzeuge und Hubschrauber Waffen, Ausrüstung und Personal zum Stützpunkt Akrotiri transportiert hätten.

Südzypern bestreitet Nutzung britischer Basen für Hilfen an Israel

Der zyperngriechische Präsident Nikos Christodoulides bestritt, dass die britischen Stützpunkte für Hilfslieferungen an Israel genutzt worden seien. Es seien lediglich Vorkehrungen für mögliche Evakuierungen in der Region getroffen worden.

Am 13. Oktober hatte das Büro des britischen Premierminister Rishi Sunak mitgeteilt, weiteres Kriegsgerät nach Zypern verlegt zu haben. Es soll sich dabei um zwei Kriegsschiffe, drei Militärhubschrauber und einige Flugzeuge handeln. Hintergrund war der Beginn der massiven Angriffe Israels auf Gaza.

Das britische Verteidigungsministerium informierte das Parlament zudem am 13. November, dass die Royal Air Force Überwachungsunterstützung für Israel geleistet habe.