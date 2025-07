Kerem Aktürkoğlu von Galatasaray hat sich nach einem wichtigen Tor gegen Manchester United am fünften Spieltag der UEFA Champions League mit palästinensischen Kindern solidarisch gezeigt. Der 25-jährige Flügelstürmer traf in der 71. Minute mit einem satten Rechtsschuss zum 3:3-Unentschieden in Istanbul.

Über X sagte Aktürkoğlu: „Ich widme dieses Tor allen Kindern in Palästina, die eine Zukunft voller Hoffnung und Frieden verdienen. Euer Mut und euer Widerstand inspirieren mich auf dem Spielfeld. Wir haben euch nicht vergessen und werden euch nie vergessen.

Gruppe A wird am letzten Spieltag entschieden

Mit diesem Ergebnis stehen Galatasaray und Manchester United in der Gruppe A vor einer schwierigen Situation. Manchester United war in Istanbul auf einen Sieg angewiesen. Mit vier Punkten bleibt das Team Tabellenletzter in der Gruppa A. Kopenhagen und Galatasaray haben jeweils fünf Punkte auf dem Konto. Das bedeutet einen intensiven letzten Spieltag im Dezember.

Inzwischen hat sich Bayern München mit beeindruckenden 13 Punkten aus fünf Spielen den Gruppensieg gesichert. Kopenhagen, Galatasaray und Manchester United kämpfen nun um den zweiten Platz.

Pro-Palästina-Botschaften trotz UEFA-Strafen

Aktürkoğlus Geste ist Teil eines breiteren Trends, bei dem Fußballspieler und -fans ihre pro-palästinensischen Ansichten ungeachtet der Konsequenzen öffentlich kundtun. Vor kurzem verhängte die UEFA eine Geldstrafe von 19.000 US-Dollar gegen den schottischen Fußballclub Celtic, weil seine Fans während des Champions-League-Spiels gegen Atlético Madrid am 25. Oktober palästinensische Fahnen geschwenkt hatten. Die Flaggen wurden von der UEFA als „provokative Botschaften mit beleidigendem Charakter“ eingestuft.

Hintergrund der Aktionen ist die massive Militäroffensive Israels gegen die Palästinenser im Gazastreifen seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober. Die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen melden mehr als 15.000 Verletzte, darunter 6.150 Kinder und 4.000 Frauen. Die offizielle israelische Zahl der Toten liegt dagegen bei 1.200.