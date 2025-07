Nach Angaben des Türkischen Statistikinstituts (TurkStat) ist Türkiyes Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal dieses Jahres um 5,9 Prozent gestiegen. Das BIP erreichte in diesem Zeitraum 7,68 Billionen Türkische Lira (295,8 Milliarden US-Dollar).

Die Wertschöpfung verteilte sich auf verschiedene Sektoren, darunter ein Plus von 8,1 Prozent im Baugewerbe, 5,7 Prozent in der Industrie und 5,1 Prozent im Finanz- und Versicherungssektor. TurkStat meldete auch Zuwächse im Dienstleistungssektor, in der öffentlichen Verwaltung, im Immobiliensektor und in anderen Sektoren.

Im gleichen Zeitraum stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte um 11,2 Prozent, die staatlichen Konsumausgaben um 5,3 Prozent und die Bruttoanlageinvestitionen um 14,7 Prozent. Die Importe stiegen um 14,5 Prozent, während die Exporte im dritten Quartal um 1,1 Prozent im Vorjahresvergleich zulegten.

Der türkische Finanz- und Wirtschaftsminister Mehmet Şimşek kommentierte die Zahlen: „Wie in unserem Programm vorgesehen, bewegen wir uns auf eine ausgewogenere Zusammensetzung des Wachstums zu.“ Im Vergleich zum ersten Halbjahr sei der Wachstumsbeitrag der Binnennachfrage zurückgegangen, während der negative Beitrag der Nettoexporte relativ abgenommen habe.

Im Vergleich zum Vorquartal sei der private Konsum gesunken, während Investitionen und Exporte gestiegen seien. Şimşek versprach: „Wir werden unsere berechenbare, regelbasierte Politik fortsetzen, bis Inflation und Leistungsbilanzdefizit nachhaltig sinken und makrofinanzielle Stabilität erreicht ist“. Ankara werde Strukturreformen zur Steigerung der Produktivität durchführen. Auf diese Weise werde „das Fundament für ein hohes und nachhaltiges Wachstum“ gestärkt.