Unter dem Motto „Growing Together: Responsibilities, Actions, and Solutions“ findet am 8. und 9. Dezember in Istanbul das TRT World Forum 2023 statt. Im Rahmen der internationalen Konferenz werden Wissenschaftler, Journalisten, Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft globale Prioritäten und Herausforderungen diskutieren und mögliche Lösungen erarbeiten.

Das Forum, das seit 2017 jährlich vom türkischen Sender TRT World organisiert wird, hat bisher mehr als 8.500 Gäste und 651 Redner aus vielen Ländern empfangen. In diesem Jahr werden 153 Experten aus verschiedenen Bereichen wie Wissenschaft, Politik, Medien und Think Tanks an der Veranstaltung teilnehmen.

Zu den prominenten Teilnehmern zählt auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Er hat an allen bisherigen TRT World Foren teilgenommen und wichtige Statements zur Agenda von Türkiye und zur Weltpolitik abgegeben. Auch in diesem Jahr wird er das Forum mit einer Eröffnungsrede einleiten. Vizepräsident Cevdet Yılmaz und mehrere Minister werden ebenfalls zu verschiedenen Themen Stellung nehmen.

Zu den Schwerpunktthemen des Forums gehören internationale Sicherheit, Energie und Klima, Wirtschaft, Technologie, künstliche Intelligenz, Medien und öffentlich-rechtlicher Rundfunk sowie Politik. Das Forum umfasst Eröffnungsreden, Podiumsdiskussionen und Rundtischgespräche mit Experten. Es versteht sich als Plattform, um globale Probleme an der Wurzel zu packen und katastrophale Auswirkungen in der Zukunft zu vermeiden.

Für die Anmeldung zum TRT World Forum 2023, weitere Informationen zum Event und die Live-Übertragung: www.trtworldforum.com