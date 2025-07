Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettun Altun hat die Tötung eines Videojournalisten der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu (AA) als „absichtlichen Gewaltakt“ bezeichnet. Tausende unschuldige Menschen hätten ihr Leben im zwei Monate langen „Massaker“ Israels verloren, betonte Altun auf der Social Media-Plattform X am Freitag. „Die Tatsache, dass unter diesen unschuldigen Opfern 72 Journalisten waren, die ihre Pflicht erfüllten, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Israel vorsätzlich die Pressefreiheit angreift“, fügte er hinzu.

Der AA-Kameramann Montaser Al-Sawaf wurde am Freitag durch einem israelischen Luftangriff getötet. „Die internationale Gemeinschaft und die Mediengemeinschaft müssen sofort konkrete Maßnahmen ergreifen, um diese Massaker so schnell wie möglich zu stoppen“, betonte Altun. In seiner Erklärung drückte Altun sein Beileid gegenüber der Familie von Al-Sawaf, seinen Kollegen und Anadolu aus.