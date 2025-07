Nach Ansicht des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist Türkiye bereit, ein „neues Kapitel“ in den türkisch-griechischen Beziehungen zu beginnen. Das kündigte Präsident Erdoğan in einem Interview mit der griechischen Zeitung Kathimerini vor seinem geplanten Besuch in Athen am Donnerstag an.

Erdoğan hob die enge geografische Verbindung der beiden Länder sowie ihre gemeinsamen Ressourcen vor. Dabei verwies er auf seine jüngsten Äußerungen bezüglich einer „neuen Seite“ und einer „Win-Win-Formel“ in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten.

„Wir sind historisch eng miteinander verbunden. Es gibt noch viele ungelöste Probleme zwischen uns und wir sind uns dessen bewusst. Allerdings liegt es in unserer Hand, ob diese Probleme zu Spannungen führen“, sagte Erdoğan. Der Präsident sprach in diesem Zusammenhang von einem „neuen Kapitel“ und dem „Win-Win-Prinzip“ in den Beziehungen. Das Win-Win-Prinzip sei bereits der Kern der türkischen Herangehensweise an internationale Beziehungen und Diplomatie, so der Präsident.

Erdoğan betonte die Bedeutung des Dialogs für die Suche nach gemeinsamen Lösungen. Türkiye und Griechenland hätten bereits eine positive Dynamik in ihren Beziehungen erreicht. Die lange Zeit inaktiven bilateralen Mechanismen seien wiederbelebt worden.

„Jetzt müssen beide Seiten dieses Verständnis stärken, institutionalisieren und vorantreiben“, so Erdoğan. Nach seiner Ansicht teilt der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis dieselbe Absicht.

Dieses gemeinsame Ziel soll in einer Erklärung über freundschaftliche Beziehungen und gute Nachbarschaft festgehalten werden. Nach Angaben des türkischen Präsidenten wird diese Erklärung am Donnerstag in Athen unterzeichnet.

„Wir brauchen Freunde, keine Feinde”

Laut Erdoğan hat Türkiye Griechenland nie als Feind betrachtet. Türkiye brauche Freunde, keine Feinde. „Was unsere Nachbarn betrifft, zu denen auch Griechenland gehört, sind wir überzeugt, dass es keine Probleme gibt, die nicht überwindbar sind”, sagte Erdoğan.

Griechenland habe in letzter Zeit seine Haltung gegenüber Türkiye überdacht, so Erdoğan. Es habe erkannt, dass Türkiye eine Nation ist, die niemals die ausgestreckte Hand der Freundschaft zurückweist - „vor allem, wenn es um die Sicherheit unseres Volkes, die Integrität unseres Landes und unsere nationalen Interessen geht“, fügte er hinzu.

Der türkische Präsident äußerte seine Zuversicht, dass Mitsotakis daran interessiert sei, die Probleme zu überwinden und die Beziehungen zu verbessern. Er werde zu Mitsotakis sagen: „Kyriakos, mein Freund, solange ihr uns nicht bedroht, werden wir euch auch nicht bedrohen. Lass uns das Vertrauen zwischen unseren Ländern stärken“.

Es gebe kein Problem, das nicht durch einen Dialog des gegenseitigen guten Willens gelöst werden könne, betonte Erdoğan. Seien es die Probleme in der Ägäis, gemeinsame Bemühungen gegen irreguläre Migration oder die anhaltenden Probleme der türkischen Minderheit in Griechenland.

Erdoğan verwies auf die breite Unterstützung, die beide Regierungen bei den jüngsten Wahlen in beiden Ländern erhalten hätten. Beide Staatsoberhäupter hätten das Potenzial für konstruktive Schritte.

Die Entschlossenheit, Probleme zu lösen, sei wichtig, betonte Erdoğan. Türkiye habe bewiesen, sich aus Konflikten herauszuhalten und Probleme friedlich zu lösen.

Nach Aussage des türkischen Präsidenten ist Türkiye aufrichtig in ihren Bemühungen und in ihrem Willen zur Zusammenarbeit. Wenn Griechenland einen ähnlichen Ansatz verfolge, sei eine friedliche Zukunft für beide Länder möglich, so Erdoğan.

Er unterstrich, dass Griechenland nicht als Feind, sondern als wertvolles Mitglied der NATO betrachtet wird. Beide Länder sollten die Rechte und vitalen Interessen des jeweils anderen respektieren, betonte Erdoğan.

Kooperation im Energiesektor

Im Interview verwies Erdoğan auf das Potenzial für eine Zusammenarbeit im Energiesektor in der Ägäis und im östlichen Mittelmeerraum. Es sei von strategischer Bedeutung, die Energiesicherheit in der Region zu gewährleisten.

Die Zusammenarbeit in diesem Bereich könne dazu beitragen, die Energiesicherheit der Länder zu gewährleisten und politische Probleme zu lösen.

„Besonders im Mittelmeerraum gibt es ein großes Kooperationspotenzial", so Erdoğan. Der Präsident habe bereits zweimal die Einberufung von umfassenden Konferenzen über die Möglichkeiten in der östlichen Mittelmeerregion vorgeschlagen. Leider sei die EU in dieser Frage stumm geblieben.

Erdoğan brachte seine Unterstützung für den Vorschlag der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) zum Ausdruck. Dieser sieht vor, bis zu einer umfassenden Lösung die natürlichen Ressourcen der Insel gemeinsam zu nutzen und die Einnahmen daraus zu teilen. Zudem betonte er, dass Türkiye für eine Zusammenarbeit mit Griechenland in verschiedenen Bereichen offen sei.

„Die Ayasofya-Moschee wird weiterhin für Besucher aller Religionen und Glaubensrichtungen offen sein und für Frieden und Toleranz stehen“, versicherte Erdoğan. Der Status der Ayasofya-Großmoschee als Stiftung bleibe erhalten, so Erdoğan. Die Moschee werde weiterhin materiell von der Fatih Sultan Mehmet Stiftung unterstützt.

„Wir schützen dieses bedeutende Heiligtum mit einer Sorgfalt und einem Respekt, wie sie die Welt nur selten zu sehen bekommt. Damit kann die gesamte Menschheit sowohl materiell als auch spirituell von diesem großartigen Denkmal profitieren kann“, fügte Erdoğan hinzu.