Die Weltbank hat positive Signale der türkischen Wirtschaft gewürdigt, aber Geduld für die volle Reformwirkung angemahnt. Humberto Lopez, Weltbank-Direktor für Türkiye, sagte der Agentur Anadolu in Dubai (Dienstag), die volle Wirkung der aktuellen geldpolitischen Maßnahmen Ankaras werde sich erst mit der Zeit zeigen.

In einem Gespräch am Rande der UN-Klimakonferenz COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) betonte Lopez, dass die Unterstützung für die türkische Wirtschaftspolitik nicht nur von der Weltbank komme. Er verwies auf positive Veränderungen der Kreditaussichten durch Rating-Agenturen und Finanzinstitute wie S&P, Deutsche Bank und JP Morgan.

„Einige Rating-Agenturen haben den Ausblick für Türkiye bereits von negativ auf neutral geändert“, sagte er. Lopez betonte, dass dies auch mit den optimistischen Prognosen einiger Investmentfonds zusammenhänge.

Lopez hob hervor, dass die Credit-Swaps für Türkiye nun unter 350 Basispunkten liegen. Dies sei ein deutlicher Rückgang von über 550 Basispunkten vor sechs Monaten und deute auf eine verbesserte Risikoeinschätzung des Landes hin.

Monetäre Herausforderungen erfordern Ausdauer

Trotz der positiven Entwicklungen mahnte Lopez zur Geduld. Er unterstrich, dass die Wirkung der geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen Zeit brauche. Besonders die jüngsten Zinserhöhungen der Zentralbank zur Bekämpfung der hohen Inflation stünden im Fokus.

„Wir haben wahrscheinlich den Punkt erreicht, an dem die Märkte davon ausgehen, dass die Zinserhöhungen ihr Limit erreicht haben“, sagte Lopez. Die Weltbank prognostiziere, dass die Inflation in Türkiye im Jahr 2024 ihren Höhepunkt erreichen und danach sinken werde. Lopez betonte jedoch die Notwendigkeit nachhaltiger Anstrengungen.

Strategische Planung für 18 Milliarden Dollar Finanzierung

Die Weltbank setzt in Türkiye bereits ein 18-Milliarden-Dollar-Programm um, das verschiedene Projekte vom Klimaschutz bis zum Wiederaufbau nach den schweren Erdbeben im Februar umfasst.

Lopez gab Einblicke in die zukünftige Finanzierung von Türkiye, wobei rund 12 Milliarden Dollar für den Privatsektor vorgesehen sind. „Wir beginnen jetzt mit dem strategischen Planungsprozess für die nächsten drei Jahre“, sagte er. Darüber hinaus würden bis zu 750 Millionen Dollar für Stromübertragungsprojekte in Türkiye bereitgestellt.

Türkiyes Wachstumspläne für erneuerbare Energien

Ein Schwerpunkt der Investitionen von Türkiye liegt auf erneuerbaren Energien. Lopez zeigte sich begeistert von den ehrgeizigen Plänen von Türkiye, die Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 um 60 Gigawatt zu erhöhen.

„Das ist eine der größten Anstrengungen, die die Welt in diesem Bereich in den aufstrebenden Volkswirtschaften gesehen hat“, sagte Lopez. Ankara plant, seine gesamte Kapazität bis 2030 von 106 auf 190 Gigawatt zu erhöhen. Die erneuerbaren Energien sollen dabei den Großteil dieses Wachstums ausmachen.

Die Weltbank betonte auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, um die Grüne Transformation zu erreichen.