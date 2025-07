Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat bei einer Pressekonferenz in den USA seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung im Israel-Palästina-Konflikt bekräftigt. Nach einem Waffenstillstand sei eine nachhaltige Lösung für einen dauerhaften Frieden entscheidend, sagte Fidan am Freitag vor Journalisten in Washington. Nur so könnten künftige Kriege in der Region verhindert werden.

Fidan und seine Amtskollegen, die bei einem arabisch-islamischen Gipfeltreffen im vergangenen Monat ernannt wurden, besuchen derzeit die USA. Gemeinsam drängen sie auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen, der seit mehr als zwei Monaten israelischen Angriffen ausgesetzt ist.

Die arabisch-islamische Delegation verlangt eine „strukturelle“ Lösung, die laut Fidan unerlässlich ist. Nach dem Ende einer einwöchigen Waffenruhe mit der palästinensischen Hamas hat am 1. Dezember setzt Israel seine Angriffe fort.

Seit dem 7. Oktober wurden mindestens 17.487 Palästinenser bei den massiven Luft- und Bodenangriffen Israels auf Gaza getötet. Mehr als 46.480 wurden verletzt.