ÖPNV-Fahrten werden zum Jahreswechsel in vielen Regionen teurer

Bus- und Bahnfahren wird im neuen Jahr in vielen Regionen teurer. Große Verkehrsverbünde erhöhen erneut ihre Preise wegen der hohen Energiekosten. Am deutlichsten steigen die Preise in Augsburg und in Nordrhein-Westfalen.