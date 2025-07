Türkiye und Albanien haben das 100-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen gefeiert. In einer gemeinsamen Erklärung würdigten sie am Freitag ihre Rolle als „Friedens- und Stabilitätsfaktoren“ auf dem Balkan. In Ankara und Tirana fanden zudem zahlreiche Veranstaltungen statt. Die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten erfolgte am 15. Dezember 1923.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren nach dem Zweiten Weltkrieg während der kommunistischen Herrschaft in Albanien unterbrochen. 1959 wurden sie wieder aufgenommen. Seitdem schlossen die beiden Mittelmeeranrainerstaaten zahlreiche Abkommen in verschiedenen Bereichen.

Ab 1991 wurde die Zusammenarbeit zwischen den EU-Beitrittsländern weiter ausgebaut. Im Januar 2021 unterzeichneten der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der albanische Ministerpräsident Edi Rama ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft.

Die Beziehungen zwischen Türkiye und Albanien entwickeln sich auch in wirtschaftlichen Bereichen. Rund 600 türkische Unternehmen sind in Albanien tätig und beschäftigen Tausende Menschen.

Türkiye ein wichtiger Unterstützer Albaniens

Nach dem verheerenden Erdbeben im November 2019 in Albanien versprach Präsident Erdoğan den Bau von mehreren hundert Unterkünften für die Opfer. 522 Häuser wurden bereits der Stadt Laç übergeben.

Türkiye leistete auch Hilfe im Gesundheits- und Bildungswesen Albaniens, besonders während der Corona-Pandemie. Das mit türkischer Unterstützung gebaute „Türkiye-Albania Fier Friendship Hospital“ wurde im Mai 2021 in Betrieb genommen.

Das Türkische Präsidium für Internationale Kooperation und Koordination (TIKA) trägt außerdem zur Entwicklung des Gesundheitssektors in Albanien bei. Zudem werden Initiativen in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung und Denkmalschutz vorangebracht.