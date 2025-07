Der türkische Verteidigungsminister Yaşar Güler hat die USA zu mehr Tempo bei den Verhandlungen über den Verkauf von F-16-Kampfjets aufgerufen. Mit dem angestrebten Erwerb will Türkiye die Modernisierung seiner F-16-Flotte vorantreiben. „Wir erwarten, dass der Prozess so bald wie möglich mit positiven und konkreten Schritten beginnt“, sagte der Minister am Samstag in der Hauptstadt Ankara vor Journalisten. Die technischen Gespräche seien bereits abgeschlossen.

In einem langwierigen Prozess bemüht sich Türkiye darum, mehrere F-16-Kampfjets der neuesten Generation und Modernisierungspakete für die bereits vorhandene F-16-Flotte zu kaufen. Im Gegenzug zu Erleichterungen der USA beim Kaufprozess hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan vorgeschlagen, weitere Schritte für einen möglichen NATO-Beitritt Schwedens zu unternehmen.