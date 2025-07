Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat angesichts der weltweiten Krisenlage die Mediationsrolle seines Landes hervorgehoben. Als „globaler Akteur“ komme Türkiye im Bereich Krisenbewältigung unter der Führung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine bedeutende Rolle zu, sagte Altun am Donnerstag in Ankara.Dabei agiere Türkiye als „Verbündeter, Wirtschaftsakteur und Anziehungspunkt“.

Altun sprach auf der Sitzung des Koordinierungsrates für öffentliche Diplomatie, die unter seinem Vorsitz im türkischen Präsidialamt stattfand. Erdoğan habe große Anstrengungen unternommen, um öffentliche Diplomatie und strategische Kommunikation zu den wichtigsten strategischen Ansätzen des Staates zu machen, betonte er. Dadurch seien bedeutende Initiativen von Türkiye auf den Weg gebracht worden.

Public Diplomacy und Smart Power

Altun unterstrich die Bedeutung des Koordinierungsrates, der als Dachorganisation gegründet wurde, um die Aktivitäten der öffentlichen Diplomatie zu institutionalisieren und auf allen staatlichen Ebenen effektiv umzusetzen.

Ziel der türkischen Public Diplomacy sei es, die „Marke Türkiye“ zu stärken, so Altun. Zu diesem Zweck würden Anstrengungen unternommen, um genaue und effektive Informationen zu liefern, die Kommunikation strategisch zu steuern und das Potenzial der „Klugen Macht“ von Türkiye zu maximieren.

Altun hob dabei die Wichtigkeit, Türkiyes Positionen zu internationalen und regionalen Themen klar zu kommunizieren, hervor. Damit trage das Land zu Frieden und Stabilität in der Welt bei.

Türkiyes Rolle bei Krisenbewältigung

Der Kommunikationsdirektor verwies auch auf die starken internationalen Fähigkeiten von Türkiye wie etwa im Bereich Public Diplomacy. Es seien jedoch größere Anstrengungen und Zusammenarbeit notwendig, um dieses Potenzial weiter zu fördern und zu entwickeln.

Das Land liege in einer Region voller Krisen und Chancen: „Seit 2020 haben die Krisen, die in unserer Umgebung und weltweit auftreten, die Bedeutung von Türkiye für die globale öffentliche Meinung deutlich gezeigt”, so Altun.

Trotz aller Herausforderungen und Prüfungen gehe Türkiye zudem „mit den richtigen Schritten in seiner Wirtschaft“ voran. Auch in diesem Punkt setze das Land seinen Kurs als starker „Verbündeter, Wirtschaftsakteur und Anziehungspunkt“ fort.