Nach Angaben des türkischen Innenministers Ali Yerlikaya ist der deutsche Bandenchef Eric Schröder in Istanbul festgenommen worden. Er gilt als Anführer einer kriminellen Vereinigung und wird von Deutschland per Interpol gesucht. Schröder wird der Geldwäsche und des Drogenhandels beschuldigt, wie Yerlikaya am Mittwoch auf X mitteilte.

Ihm werde die Beteiligung am Drogenhandel in insgesamt 24 Fällen vorgeworfen. Dabei gehe es um insgesamt 784 Kilogramm Marihuana und 154 Kilogramm Kokain, so Yerlikaya.

o soll Schröder mit Mitgliedern des bewaffneten Verbrechersyndikats „Hells Angels“ an einem Raubüberfall auf einen Container mit 1,1 Tonnen Kokain beteiligt gewesen sein. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, für den internationalen Drogenhändler Joseph Johannes Leijdekkers in Europa Geld gewaschen zu haben. Dieser soll für die Abwicklung von Finanzgeschäften und die Wäsche illegaler Gelder in Europa verantwortlich gewesen sein.

Operation „Cage-25“ gegen kriminelle Banden

Die Festnahme Schröders war nach Angaben des Innenministers Teil der türkischen Operation „Cage-25“. Türkiye werde international organisierten Kriminellen und Drogenhändlern keine Ruhe lassen, betonte Yerlikaya.

Demnach beschlagnahmte die Polizei bei der Razzia unter anderem Geld, Markenuhren, Handys und SIM-Karten. Darunter seien auch Pässe und Personalausweise gewesen, die auf verschiedene Namen ausgestellt wurden.

Yerlikaya lobte die an der Operation beteiligten Strafverfolgungsbehörden. Die Razzia zeige die Entschlossenheit von Türkiye, international operierende kriminelle Netzwerke zu bekämpfen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.