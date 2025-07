Von den verheerenden Erdbeben am 6. Februar, die mehr als 50.000 Menschenleben forderten, über die Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdoğan unter dem inspirierenden Motto „Das Jahrhundert von Türkiye“ bis hin zu den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Republik Türkiye steht die Nation an der Schwelle zum Jahr 2024 geeint da und ist bereit, mit gestärkter Widerstandsfähigkeit und Fortschrittswillen in das neue Jahr einzutreten.

Mit sportlichen Erfolgen und bahnbrechenden technologischen Fortschritten hat Türkiye 2023 ein Netz der Entschlossenheit geknüpft. Bemerkenswerte Fortschritte bei den Marinefähigkeiten, wie etwa die Auslieferung des größten türkischen Kriegsschiffs und weltweit ersten Trägers für unbemannte Kampfflugzeuge (UCAV), haben den Status des Landes unter den internationalen Streitkräften erhöht. Ebenfalls 2023 wurde mit der Einführung des ersten einheimischen Elektroautos TOGG ein neues Zeitalter der nachhaltigen Automobilinnovation in Türkiye eingeläutet.

Katastrophe des Jahrhunderts

Am 6. Februar wurde Türkiye im Abstand von nur neun Stunden von zwei verheerenden Erdbeben erschüttert, die in 11 Provinzen im Süden des Landes schwere Verluste an Menschenleben verursachten. Im Epizentrum, in den Bezirken Pazarcık und Elbistan der Provinz Kahramanmaraş, wurden Beben der Stärke 7,7 bzw. 7,6 auf der Richterskala in einer Tiefe von 7 Kilometern und einer Dauer von über 30 Sekunden registriert. In den folgenden zwei Wochen wurden in der Region über 6.000 Nachbeben vermeldet.

Die Erdbeben wurden aufgrund der hohen Verluste an Menschenleben und Infrastruktur als „Jahrhundertkatastrophe“ bezeichnet. Verwüstetet von den Erdstößen wurden die Provinzen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye und Şanlıurfa. Sie forderten über 50.000 Tote und fast 115.000 Verletzte. Insgesamt waren über 13,5 Millionen Menschen in Türkiye von den Beben betroffen, 3,5 Millionen mussten in andere Regionen und Städte umziehen.

Innerhalb der ersten Sekunden nach den Beben wurden Zehntausende von Menschen obdachlos, begraben unter den Trümmern mithin auch ihre Träume. Der Staat und seine Bürger sowie Helfer aus der ganzen Welt kamen, um die von den Erdbeben Betroffenen zu unterstützen. Tausende leisteten große Anstrengungen und beteiligten sich freiwillig an Such- und Rettungsaktionen, während viele andere großzügig zu Hilfsaktionen beitrugen. Der türkische Staat, der die Hauptverantwortung für die Koordinierung der Hilfskampagnen, der Such- und Rettungsaktionen sowie der Rehabilitations- und Wiederaufbauprozesse trägt, arbeitete unermüdlich mit den Freiwilligen zusammen, um die Wunden der Nation zu heilen.

TCG Anadolu - Türkiyes maritimes Wunderwerk der Technik

Im April nahm Türkiye die TCG Anadolu in Empfang, sein größtes Kriegsschiff und der weltweit erste Flugzeugträger für unbemanntes Fluggerät (UCAV). Dieser strategische und wichtige Neuerwerb stärkt nicht nur die Marinefähigkeiten von Türkiye, sondern macht das Land auch zu einem der wenigen Länder der Welt, die über einen im eigenen Land gebauten Flugzeugträger verfügen.

Das auf den Namen TCG Anadolu getaufte Schiff verfügt über vielseitige Fähigkeiten und kann Hubschrauber, Drohnen, Landfahrzeuge, leichte Kampfflugzeuge und Personal befördern. In seiner Rede bei der Zeremonie in Istanbul hob Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Einzigartigkeit des Schiffes hervor und erklärte, dass es das erste Kriegsschiff der Welt sei, auf dem die größten und schwersten Hubschrauber und Drohnen sowohl landen als auch starten können.

Die Türkiye eigenen TB3- und Kızılelma Drohnen der Marke Bayraktar sowie das leichte Kampfflugzeug Hürjet sind so ausgerüstet, dass sie auf dem Schiff landen und von diesem wiederum starten können. Neben operativen Fähigkeiten verfügt die TCG Anadolu über Waffensysteme für elektronische Kampfführung, Infrarot-Such- und Verfolgungssysteme, elektro-optische Suchsysteme, Laserwarnsysteme, Torpedoabwehrsysteme und Radare, die alle im eigenen Land entwickelt wurden. Mit einer Länge von 231 Metern und einer Breite von 32 Metern erreicht das Schiff bei voller Beladung eine beeindruckende Verdrängung von 27.000 Tonnen.

Revolutionierung der Automobilbranche: Togg-Elektroautoflotte

Ebenfalls im April machte Türkiye mit dem Togg, dem ersten einheimischen Elektroautohersteller, einen bedeutenden Sprung in der Automobilinnovation. Das Unternehmen, das im ersten Quartal 2023 mit dem SUV, dem ersten intelligenten Gerät im C-Segment, sein Debüt gab, will bis 2030 fünf verschiedene Modelle - SUV, Limousine, C-Hatchback, B-SUV und B-MPV - produzieren und hat sich bereits die erforderlichen Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum gesichert.

Die hochmoderne Flotte verfügt über Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation, die eine 80-prozentige Aufladung in etwa 30 Minuten und eine beeindruckende Reichweite von bis zu 500 Kilometern ermöglichen. Der im Dezember 2019 vorgestellte Prototyp des Elektrofahrzeugs von Togg legte den Grundstein für das ehrgeizige Ziel, bis 2030 eine Million Fahrzeuge mit fünf Modellen zu produzieren.

Das Elektroauto von Togg verkörpert das Engagement Türkiyes für den Hightech-Fortschritt und ist zu einem Symbol für den zukunftsorientierten Ansatz des Landes geworden. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan betonte in seiner Rede „Das Jahrhundert von Türkiye“ die Rolle des Projekts, um das Land in Richtung Zukunftstechnologien zu führen: „Wir konkurrieren nicht um die Vergangenheit oder die heutige Technologie. Wir bewegen uns auf die Technologie der Zukunft zu, indem wir das einheimische Auto von Türkiye elektrisch betreiben. Mit dem Design, der Batterie und den Aufladestationen dieses Projekts bereiten wir unser Land auf die Zukunft vor.“

Triumphaler Sieg: Erdoğan erhält 52,18 % in der Präsidentschaftsstichwahl

Mit einem überwältigenden Sieg hat der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Präsidentschaftswahlen im Mai mit 52,18 Prozent der Stimmen in der zweiten Runde der Stichwahl erhalten und damit seinen Gegner Kemal Kılıçdaroğlu, der 47,82 Prozent der Stimmen erhielt, geschlagen. Die Wahlbeteiligung der bemerkenswerten Wahl lag bei 84 Prozent, womit sich über 54 Millionen Bürger an der demokratischen Willensbildung beteiligten.

In einer Rede vor jubelnden Anhängern in Istanbul erklärte Erdoğan: „Wir haben gesagt: 'Wir werden so gewinnen, dass niemand verlieren wird'. Der einzige Gewinner heute ist also Türkiye. Ohne unsere Demokratie, unsere Entwicklung oder unsere Ziele zu gefährden, haben wir jetzt die Tore zum Jahrhundert von Türkiye geöffnet, und wir haben sie gemeinsam geöffnet.“

Erdoğan bekräftigte sein Engagement für die Einheit und den Fortschritt der Nation und betonte die Notwendigkeit, sich unermüdlich für das türkische Volk einzusetzen. Die Heilung der Wunden, die die Erdbeben vom 6. Februar hinterlassen haben, und der Wiederaufbau der zerstörten Städte hätten für die Regierung weiterhin oberste Priorität, sagte er.

Trotz einer ersten Runde, in der keiner der Kandidaten die erforderliche 50-Prozent-Hürde übersprang, sicherte sich Erdoğan auch dort schon mit 49,51 Prozent der Stimmen einen Vorsprung. Sein engster Konkurrent, Kemal Kılıçdaroğlu, der damalige Vorsitzende der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) und gemeinsamer Kandidat der oppositionellen Sechs-Parteien-Nationalallianz, erhielt 44,88 Prozent der Stimmen.

Volleyball-Triumph: Türkiye sichert sich Doppel-Meisterschaft

Die türkische Volleyballmannschaft der Frauen, die „Sultane des Netzes“, verbuchte 2023 historische Erfolge: Sie gewann sowohl die CEV-Volleyball-Europameisterschaft der Frauen als auch die FIVB-Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen. Mit schierer Entschlossenheit und Geschicklichkeit gingen die türkischen Volleyballerinnen als Siegerinnen hervor, trugen sich in die Annalen der Sportgeschichte ein und erfüllten die Nation mit Stolz.

So gewann das türkische Frauen-Volleyballteam im Juli die FIVB-Volleyball-Weltmeisterschaft mit einem überzeugenden 3:1-Sieg über China. Die „Sultane des Netzes“ unter der Leitung von Cheftrainer Daniele Santarelli demonstrierten in Arlington, Texas, ihre Dominanz und gewannen die Sätze 25:22, 22:25, 25:19 und 25:16.

Dieser monumentale Erfolg bedeutete den ersten Titel für Türkiye in der Geschichte der FIVB-Frauen-Weltmeisterschaft und stellt einen Wendepunkt in der Geschichte des Volleyballsports dar. Der Sieg fügte den sportlichen Erfolgen von Türkiye nicht nur eine prestigeträchtige Auszeichnung hinzu, sondern untermauerte auch seine Stellung als herausragende Kraft in der globalen Volleyball-Arena.

Die türkische Volleyball-Nationalmannschaft erzielte ihren zweiten großen Erfolg innerhalb von weniger als zwei Monaten, als sie in einem spannenden Fünf-Satz-Match gegen Serbien den Titel der CEV-Volleyball-Europameisterschaft der Frauen gewann. Kapitänin Eda Erdem Dündar drückte den Stolz und die Freude der Mannschaft aus und sagte über die Bedeutung dieses Erfolgs: „Zum 100. Jahrestag unserer Republik haben wir erst die Nations League gewonnen und sind dann Europameisterinnen geworden. Wir haben eine unglaubliche Geschichte geschrieben. Ich bin glücklich, ich bin stolz!“

Hundertjahrfeier: Türkiyes stolzer Meilenstein am Tag der Republik

Am 29. Oktober 2023 feierte Türkiye den 100. Jahrestag seiner Gründung als Republik. Gegründet vom visionären Führer Mustafa Kemal Atatürk, der Türkiye offiziell zur Republik erklärte, ist dieser historische Jahrestag ein Zeugnis für den beständigen Geist der Nation. Überall in Türkiye fanden in verschiedenen Städten Feierlichkeiten statt, bei denen die Fortschritte des Landes in den Bereichen Technologie und Verteidigung in farbenfrohen Paraden präsentiert wurden.

Dieser hundertjährige Meilenstein spiegelt den bemerkenswerten Weg wider, den Türkiye im vergangenen Jahrhundert zurückgelegt hat – mit dem Vermächtnis für Fortschritt in Wissenschaft, Technologie und der Stärkung der Einheit, die den Weg von einer glorreichen Vergangenheit in eine noch strahlendere Zukunft ebnet. 100 Kriegsschiffe begleiteten die TCG Anadolu und unterstrichen die kollektive Begeisterung und den Stolz, mit dem Türkiye in Istanbul den monumentalen 100. Jahrestag der Republik beging.