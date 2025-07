Der türkische Athlet Mete Gazoz ist von der World Archery Federation (WA) zum besten Bogenschützen des Jahres 2023 in der Kategorie Recurvebogen ernannt worden. Die Sieger der jeweiligen Kategorien wurden im Rahmen einer Abstimmung bestimmt, wie der Dachverband der Sportbogenschützen am Freitag mitteilte. An der Umfrage nahmen demnach rund 750.000 Menschen teil. Gazoz war bereits in den Jahren 2018 und 2021 mit dem Titel geehrt worden.

Der 24-Jährige gilt als eines der größten Sporttalente seines Landes. Er begann schon in jungen Jahren mit dem Bogenschießen. Im Alter von nur 16 Jahren vertrat er Türkiye erstmals bei den Europäischen Spielen 2015 im aserbaidschanischen Baku.

In den folgenden Jahren erzielte Gazoz beachtliche Siege und stellte sein Talent bei prestigeträchtigen Wettbewerben unter Beweis. Bei den Mittelmeerspielen 2018 sicherte er sich die Goldmedaille.

Ausnahmetalent mit Olympia-Gold

Sein bislang größter Karriereerfolg gelang ihm 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dort gewann er die Goldmedaille im Finale der Männer. Es war zugleich die erste olympische Medaille im Bogenschießen für Türkiye.

Zuletzt gewann er die Weltmeisterschaft im Bogenschießen 2023, nachdem er im Finale im Recurve-Einzelwettbewerb den Kanadier Eric Peters mit 6:4 besiegte.