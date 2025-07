Psychologe: Rechtspopulisten nutzen Angst vor Fremden aus

In Deutschland wächst die Zahl der Zuwanderer deutlich an. Laut dem Psychologen Bandelow instrumentalisieren Rechtsradikale die angeborene Fremdenangst der Menschen für ihre Zwecke. „Dabei ist ihnen das Wohl der Bevölkerung egal“, so der Psychologe.