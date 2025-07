Der griechisch-orthodoxe Priester Issa Thaljieh macht Israels Angriffe auf den Gazastreifen für einen „Exodus“ von Christen aus dem Heiligen Land verantwortlich. Er sei besorgt über die künftige Präsenz von Christen in den palästinensischen Gebieten, sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu. Thaljieh ist in einer Gemeinde in Bethlehem im besetzten Westjordanland tätig.

„Krieg ist für alle Menschen zerstörerisch“, betont er. Israel nehme alle Palästinenser, einschließlich der Christen, ins Visier. Auch in seinem Heimatort Bethlehem stelle er eine sinkende Zahl an Christen fest. Wegen Israels Angriffen sei ihre wirtschaftliche Situation derzeit schlecht.

Blutiger Krieg in Gaza

Israel hatte zuletzt die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza bisher mehr als 22.600 Menschen durch die Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.

