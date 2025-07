Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den türkischen Nachrichtendienst MIT für seine jüngsten Erfolge im Anti-Terror-Kampf gewürdigt und Israel vor weiteren Spionageversuchen in Türkiye gewarnt. Bei der Feier zum 97. Gründungsjubiläum des MIT sagte Erdoğan am Mittwoch, der Nachrichtendienst lasse den Terroristen keine Ruhe.

Erdoğan verwies auf erfolgreiche Operationen des MIT und der Sicherheitskräfte gegen die Terrorgruppe PKK/YPG in Syrien und im Irak. Jeden Tag erhalte er Nachrichten, dass ein Terrorist hunderte Kilometer von der Grenze entfernt neutralisiert wurde. Der türkische Staatschef betonte, dass es im „Türkiye-Jahrhundert“ keinen Platz für Terrorismus und Terroristen gebe.

Erdoğan ging in seiner Rede auch auf die Zerschlagung eines israelischen Geheimdienstnetzwerkes in Türkiye ein. Dies sei nur der erste Schritt gewesen und Israel werde Türkiye „noch kennenlernen“. Denjenigen, die Türkiye bedrohten, habe der türkische Nachrichtendienst nun eine „sehr klare Antwort“ gegeben.

In der vergangenen Woche hatte Türkiye 15 Personen wegen mutmaßlicher Spionage verhaftet und acht weitere ausgewiesen. Sie werden verdächtigt, mit dem israelischen Geheimdienst Mossad in Verbindung zu stehen und Palästinenser in Türkiye ins Visier genommen zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden auch große Mengen an Devisen, illegalen Waffen und digitalem Material beschlagnahmt.

Ankara sieht veränderte Bedrohungslage

Erdoğan ging auch auf die veränderten Bedingungen und die Notwendigkeit ein, die Bedrohungseinstufung des MIT zu überprüfen. Es sei undenkbar, dass das Sicherheitskonzept von Türkiye unverändert bleibe, während die asymmetrischen Bedrohungen derart zugenommen und sich so vielfältig entwickelt hätten.

Neben Terrorismus und ausländischer Spionage seien neue Bedrohungen wie irreguläre Migration, Radikalisierung, organisierte Kriminalität und Islamophobie auf dem Radar des Nationalen Nachrichtendienstes.

Erdoğan betonte, dass der türkische Staat seine nationalen Interessen sowohl diplomatisch als auch militärisch verteidige. Fast jeder erkenne diese Tatsache an und sehe, dass Türkiye seine effektive Position als Akteur auf dem „globalen Schachbrett“ Tag für Tag festige.

Der türkische Staatschef sagte außerdem, dass es in seinem Land, anders als behauptet, „keinen Achsenwechsel“ gegeben habe. Vielmehr habe das Land nach langer Suche seine wahre politische Ausrichtung entdeckt, die als „Türkiye-Allianz“ bekannt sei.