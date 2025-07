Ein drittes türkisches Hilfsschiff für Gaza hat am Donnerstag den Hafen von Mersin im Süden von Türkiye verlassen. Das Schiff hat mehr als 1.500 Tonnen humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen an Bord. Die Hilfsgüter umfassen unter anderem sechs Krankenwagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Lebensmittel- und Hygienepakete, Zelte, Decken, Windeln, Medikamente und medizinische Geräte.

Bei der Verabschiedung des Schiffes beklagte der Vizepräsident des Türkischen Roten Halbmonds, Yusuf Ramazan Saygılı, die humanitäre Tragödie in Gaza. Er erinnerte an die anhaltende Aggression Israels, die seit der Eskalation des Konflikts am 7. Oktober etwa 25.000 zivile Todesopfer in der palästinensischen Enklave gefordert hat.

Saygılı sagte, die Helfer seien von Tag eins an in Gaza im Einsatz gewesen. „Auf unserem dritten Hilfsschiff gibt es viel zu tun. Es wird in etwa 30 Stunden den Hafen von Al-Arish in Ägypten erreichen. Wir danken unserer Nation für ihre wertvollen Spenden. Das Schiff trägt Güte, es macht sich auf den Weg, um ein Licht in den Herzen der Menschen in Gaza anzuzünden.“

Der stellvertretende Generalsekretär des Türkischen Roten Halbmonds, Şükrü Can, und weitere Vertreter der Hilfsorganisation nahmen ebenfalls an der Zeremonie teil. Die Hilfslieferung wurde in Zusammenarbeit mit Spendern und Nichtregierungsorganisationen durchgeführt.