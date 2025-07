UNO: Tausende Palästinenser im Gaza-Krieg festgenommen und misshandelt

Geschlagen, gedemütigt, misshandelt: Ein UN-Vertreter in Süd-Gaza berichtet von Folter und Misshandlungen israelischer Soldaten an Tausenden inhaftierten Palästinensern. Einige Männer seien später nur in Windeln freigelassen worden.