Mit einem anhaltenden Tourismusboom gehört Türkiye nach wie vor zu den beliebten Reisezielen vieler Urlauber. Nach Lockerung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen verzeichnete das Land im vergangenen Jahr bei den Besucherzahlen einen Anstieg um 9,3 Prozent auf 49,2 Millionen ausländische Touristen.

Surab Pololikaschwili, Generalsekretär der UN-Tourismusbehörde, betonte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu (Donnerstag): „Wir erwarten, dass der türkische Tourismus in diesem Jahr und in den kommenden Jahren weiter an Stärke gewinnt.“ Türkiye diversifiziere seinen Tourismussektor und konzentriere sich dabei auf Kultur, Gastronomie, Gesundheitsdienstleistungen, religiöse Stätten und ländlichen Tourismus.

Julia Simpson, Direktorin des World Travel and Tourism Council (WTTC), hob die vollständige Erholung des Sektors in Bezug auf den wirtschaftlichen Beitrag, die Beschäftigung und die internationalen Ausgaben hervor. Der WTTC prognostiziere, dass der Tourismussektor in Türkiye bis 2033 seinen Beitrag zum BIP auf fast 73 Milliarden US-Dollar steigern und mehr als 3,3 Millionen Menschen im ganzen Land beschäftigen werde.

Nach Angaben des türkischen Statistikinstituts TurkStat stiegen die Einnahmen aus dem Tourismussektor im Jahr 2023 um 16,9 Prozent auf 54,3 Milliarden US-Dollar. Firuz Bağlıkaya, Vorsitzender des Verbands der türkischen Reisebüros (TÜRSAB), erwartet eine weitere Verbesserung. Trotz der geopolitischen Spannungen in der gesamten Region verzeichne TÜRSAB eine hohe Nachfrage, insbesondere bei Frühbuchungen für 2024, so Bağlıkaya.

Auch Finanz- und Wirtschaftsminister Mehmet Şimşek meldete für das vergangene Jahr ein Rekordergebnis im Tourismus. Das nächste Ziel sei es, bis 2028 ein Tourismuseinkommen von 100 Milliarden Dollar zu erreichen.

