Die türkische Polizei hat einen Terroranschlag auf den Justizpalast im Istanbuler Bezirk Çağlayan abgewehrt. Die Angreifer, eine Frau und ein Mann, seien beide tot, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mit. Sie gehörten demnach der linksextremistischen DHKP-C an, die bereits in der Vergangenheit mehrere Anschläge in Türkiye verübt hatte. Sechs Menschen seien verletzt worden, darunter drei Polizisten, schrieb Yerlikaya weiter. Er dankte den Polizisten für ihren Einsatz.

Der türkische Parlamentspräsident Numan Kurtulmuş verurteilte den Anschlagsversuch auf das Schärfste. Türkiye sei entschlossen, terroristische Organisationen daran zu hindern, die Einheit und Solidarität der Nation zu untergraben, schrieb er auf X.

Das Gerichtsgebäude war bereits in der Vergangenheit Schauplatz bewaffneter Übergriffe gewesen. Im Jahr 2015 war der türkische Staatsanwalt Mehmet Selim Kiraz von zwei DHKP-C-Mitgliedern in seinem Amtsbüro hingerichtet worden.